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ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في فرنسا على أساس سنوي في مارس

منذ 42 دقيقة
علم فرنسا

علم فرنسا

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أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا اليوم الثلاثاء أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في الدولة استقر في مارس آذار بما يتماشى مع توقعات المحللين والقراءة الأولية.

وقال المعهد إن معدل التضخم المنسق في فرنسا، المعدل للمقارنة مع دول منطقة اليورو الأخرى، بلغ 0.9 بالمئة على أساس سنوي في مارس آذار.

وكان متوسط توقعات المحللين في استطلاع لرويترز قد أشار إلى المعدل نفسه للتضخم المنسق مع الاتحاد الأوروبي في مارس آذار.

وذكر المعهد الشهر الماضي أن التضخم في فرنسا انخفض إلى أقل من واحد بالمئة للمرة الأولى منذ أربع سنوات في فبراير شباط.

    المصدر :
  • رويترز

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