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ارتفاع توقعات بنك "باركليز" لسعر النفط في 2021

25 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 25 - فبراير - 2021 3:03 مساءً
بنك باركليز

بنك باركليز

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رفع بنك ”باركليز“، اليوم الخميس، توقعاته لسعر النفط في 2021، إذ أشار إلى استجابة أضعف من المتوقع من المنتجين الأمريكيين تجاه زيادة الأسعار وعودة المخزونات إلى طبيعتها، بعد العاصفة الثلجية التي اجتاحت تكساس، الأسبوع الماضي.

ورفع البنك توقعاته لسعر خام برنت في 2021 بواقع سبعة دولارات إلى 62 دولارا للبرميل، فيما توقع زيادة سعر خام غرب تكساس الوسيط ستة دولارات إلى 58 دولارا للبرميل.

وقال البنك البريطاني: ”الطقس الأكثر برودة عن المعتاد، خاصة في الولايات الجنوبية، سرع عودة المخزونات إلى مستواها الطبيعي، حيث أدى لاضطراب الإنتاج أكثر من الطلب“.

وخفضت شركات الطاقة الأمريكية، الأسبوع الماضي، عدد منصات الحفر النفطية العاملة لأول مرة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، مع اجتياح الثلوج معظم أنحاء تكساس.

وتوقع البنك أن ترفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، الإمدادات الكلية بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا، خلال الربع الثاني من العام، فضلا عن تراجع السعودية عن قرارها الأحادي بخفض الإنتاج في أبريل/ نيسان.

ومن المنتظر أن تجتمع المجموعة، في الرابع من مارس/ آذار.

    المصدر :
  • رويترز

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