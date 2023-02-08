ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 9057 قتيلا

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، الأربعاء، الانتقادات الموجهة لجهود الحكومة بعد الزلزالين المدمرين اللذين أوديا بحياة أكثر من 11 ألف شخص في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا.

وقال للصحفيين لدى وصوله إلى هطاي بالجنوب “هذا وقت للوحدة والتضامن. في وقت مثل هذا لا أستطيع تحمل من يقومون بحملات سلبية لمصالح سياسية”.

وقال إنه ليس من الممكن الاستعداد لمثل هذه الكارثة، لكن الحكومة ستسرع في إزالة الأنقاض وبناء المساكن.

وأضاف أن عدد القتلى في تركيا ارتفع إلى 9057.

وتسببت الهزة الأولى، التي تعد الزلزال الأكثر تدميرا في عقود، في إشاعة الفوضى في مستشفيات ومطارات وطرق وأسفرت عن تهدم أكثر من 6400 بناية في تركيا. وشكا الكثير من السكان منذ ذلك الحين من عدم وجود موارد كافية والاستجابة البطيئة للكارثة.

وقال أردوغان بعد أن زار خياما نصبتها إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) لإيواء المشردين من الكارثة “كانت لدينا بعض المشكلات في مطارات وطرق لكننا في وضع أفضل اليوم. وسنكون في وضع أفضل غدا وما بعده. لا تزال لدينا بعض المشكلات مع الوقود… لكننا سنتخطاها أيضا”.

وأشار إلى أن على المواطنين أن يلتفتوا فقط لإفادات السلطات وأن يتجاهلوا “المحرضين”.

وقالت السلطات التركية إن نحو 13.5 مليون شخص تضرروا في منطقة تمتد تقريبا على مساحة 450 كيلومترا من أضنة في الغرب إلى ديار بكر في الشرق.