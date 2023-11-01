ارتفاع حصيلة قتلى جيش الإحتلال في قطاع غزة إلى 15

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، مقتل 15 جنديا في المعارك الدائرة في قطاع غزة في الوقت الذي وسع من نطاق عمليته البرية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم الجيش الإسرائلي قوله إن “15 جنديا قتلوا في العملية العسكرية في قطاع غزة منذ الثلاثاء”.

و أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، الأربعاء، مقتل 12 من جنوده هجومه على قطاع غزة.

وكان قد أعلن جيش الإحتلال صباح اليوم الأربعاء، بمقتل 9 آخرين من جنوده من لواء “جفعاتي” وإصابة 4 بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة خلال الساعات الماضية، ونشر أسماء القتلى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الجنود التسعة قتلوا في اشتباكات، وفي قصف من صاروخ مضاد للدروع استهدف مدرعة، وفي انفجار عبوة ناسفة بدبابة بمنطقة جباليا.

وأقر المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري أمس بمقتل جنديَين من النخبة وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، وقال إن القوات الإسرائيلية المتوغلة في شمالي غزة تتكبد ثمنا باهظا لتقدمها.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية في وقت لاحق أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الاشتباكات التي دارت مع المقاومة الفلسطينية أمس ارتفع إلى 13.