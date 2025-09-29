ارتفاع ستاندرد اند بورز وناسداك مع تجاهل المستثمرين لمخاوف إغلاق الحكومة

أغلق المؤشران ناسداك المجمع وستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع طفيف، اليوم الاثنين، مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم التكنولوجيا وتجاهلهم حالة عدم اليقين بشأن توقف محتمل لأنشطة الحكومة الأمريكية والتصريحات التي تميل لتشديد السياسة النقدية من أحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وقدّم قطاع التكنولوجيا أكبر دفعة للمؤشر ستاندرد اند بورز مع رهان المستثمرين على نمو قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات باستمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة وسط مخاوف من استمرار التضخم وعدم اليقين في سوق العمل.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 17.52 نقطة أو 0.26 بالمئة ليغلق عند 6661.22 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 107.99 نقطة أو 0.48 بالمئة إلى 22592.06 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 69.42 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 46316.71 نقطة.