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ارتفاع طلبات إعانة البطالة بأميركا أكثر من المتوقع

منذ 3 دقائق
علم الولايات المتحدة

علم الولايات المتحدة

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ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، ما يشير إلى زيادة في تسريح الموظفين على خلفية سياسة الرسوم الجمركية ما زاد من الضغط على الاقتصاد في الربع الأول.

وأعلنت وزارة العمل الخميس أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة قفزت 18 ألف طلب لتبلغ 241 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 26 أبريل\نيسان.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 224 ألف طلب خلال الأسبوع الأحدث من البيانات.

انكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام الجاري للمرة الأولى في ثلاث سنوات وسط تدفق هائل للواردات في وقت كانت تسابق فيه الشركات الزمن لتفادي ارتفاع التكاليف الناجم عن الرسوم الجمركية.

ويتوقع اقتصاديون أن تؤدي السياسة التجارية الصارمة إلى موجة من فقدان الوظائف. ودفعت الرسوم الجمركية، التي يتوقع أن تؤثر سلبا على الطلب المحلي، بعض الشركات بالفعل إلى تقليص عدد موظفيها.

وأعلنت شركة يونايتد بارسل سيرفيس يوم الثلاثاء أنها ستسرح 20 ألف وظيفة وتغلق 73 منشأة في إطار خطة لتخفيض عمليات التوصيل لشركة أمازون.

وانتهجت الشركات بشكل عام موقفا يعتمد على الانتظار والترقب، والاحتفاظ بموظفيها، مع إبقائها على الحذر بشأن تعيين موظفين جدد.

    المصدر :
  • رويترز

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