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ارتفاع عدد الإصابات الحرجة بكورونا في السعودية

6 - فبراير - 2022
كورونا في السعودية

كورونا في السعودية

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 3260 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة منذ تفشي الجائحة 708897 إصابة.

وأكدت الصحة تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8954 حالة وفاة، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1087 حالة في المملكة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 3878 حالة تعاف جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين من كورونا في المملكة 666697 شخصا.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد سجلت أمس السبت 3013 حالة إصابة جديدة بالفيروس في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة السعودية، بتسجيل 3013 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي إلى 705637 حالة، في حين تم تسجيل 4824 حالة تعاف جديد، ليصبح الإجمالي 662819 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 3 حالات وفاة جراء فيروس كورونا في المملكة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بسبب هذا الفيروس في البلاد إلى 8953 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الحالات الحرجة 1056 حالة.

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