ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى أكثر من 31100.. و”نقص خطير” في معدات الوقاية!

حتى اليوم الجمعة سجلت في الأراضي الصينية أكثر من 31100 حالة إصابة مؤكّدة بالنوع الجديد لفيروس “كورونا”، بينها أكثر من 630 وفاة، وقعت غالبيتها في مدينة ووهان بمقاطعة، بينما تمّت معالجة نحو 1.5 ألف، كما تمّ تأكيد وجود أكثر من 220 إصابة ووفاة واحدة جراء هذه السلالة في 24 دولة خارج الصين.

وفي ظل هذا الخطر الداهم، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العالم يواجه نقصاً كبيراً في المعدات الطبية الوقائية الضرورية، لمواجهة انتشار السلالة الجديدة لفيروس “كورونا”.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهان غيبريسوس، في مؤتمر صحافي عقد اليوم الجمعة في جنيف، إنّ هناك “عطلاً خطيراً” في أسواق المعدات الطبية للوقاية من فيروس “كورونا” خاصة الأقنعة، موضحاً أنّ الطلب عليها أكبر بـ100 مرّة من مستواه الطبيعي فيما ارتفعت الأسعار بنسبة 20 مرة.

وذكر غيبريسوس أنّه تحدث مع الشبكة العالمية للمنتجين والبائعين والمصدرين للمعدات الطبية الوقائية لضمان إيصالها للمحتاجين إليها، مبيناً أنّ الأولوية تعطى للعاملين في قطاع الصحة. وأشار في هذا السياق إلى أنّه لاحظ أنّ بعض المنتجين يدخرون سرّاً احتياطات المعدات الطبية لضمان بيعها بأسعار مرتفعة، داعياً إلى التضامن بين الرأي العام والقطاع الخاص لإنهاء مثل هذه الظواهر.

وشدّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على استمرار مخاطر ازدياد حالات الإصابة بفيروس “كورونا” الجديد، فيما دعا إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الوباء، مؤكّداً ضرورة الإبتعاد عن الشائعات والأخبار التي تضلل الناس بشأن التفشي.

وأكّدت منظمة الصحة العالمية، أواخر كانون الثاني، أنّ الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس “كورونا” والذي أطلق عليه اسم “2019-nCoV”، يمثل حالة طارئة بالنسبة إلى العالم كله وليس فقط للصين، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة الوباء.