ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات السودان إلى 528 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة السودانية، السبت، ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في البلاد بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 528 قتيلا و4599 مصابًا منذ بداية المعارك منتصف أبريل/ نيسان الجاري.

وأضافت: “جملة الوفيات بلغت 528 والإصابات 4599 إصابة تم تسجيلها بكل المستشفيات في ولايات البلاد (18 ولاية) في الفترة من 15 إلى 27 أبريل الجاري”.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الولايات التي تأثرت بالاشتباكات بلغت 12 ولاية، بحسب ما نقلت وكالة (الأناضول).

وكانت الصحة قد أعلنت الأربعاء، مقتل 512 شخصا وإصابة 4193 آخرين جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات “الدعم السريع”.

وميدانيا، قالت قوات “الدعم السريع” في بيان، السبت، إنها “أسقطت طائرة حربية من طراز (ميغ) تتبع للجيش السوداني”.

وأفاد البيان: “تمكنت قوات الدعم السريع بأم درمان اليوم (السبت)، من إسقاط طائرة حربية طراز ميغ تتبع للجيش”، دون مزيد من التفاصيل.

ويشهد السودان منذ منتصف شهر إبريل اشتباكات ومعارك مسلحة عنيفة بين قوات الجيش التي يقودها البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حمدتي”، أسفرت عن مقتل المئات وإصابات الآلاف بينهم عدد كبير من المدنيين.

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، براً وبحراً وجواً.

وتتواصل الاشتباكات، السبت، في الخرطوم وفي إقليم دارفور بغرب السودان، رغم الإعلان عن تمديد الهدنة في النزاع الذي أودى بحياة مئات الأشخاص.