ارتفاع عدد ضحايا حريق المركز تجاري بالعراق إلى 69

شاحنة إطفاء تقف بجانب حطام مركز تسوق مكون من خمسة طوابق، بعد حريق هائل اندلع ليلاً وأودى بحياة عشرات الأشخاص، في الكوت، محافظة واسط، العراق، 17 يوليو/تموز 2025. رويترز

قالت السلطات الصحية في الكوت بشرق العراق ومصدران بالشرطة لرويترز اليوم الخميس إن حريقا هائلا اندلع في مركز تجاري بالمدينة أودى بحياة ما لا يقل عن 69 شخصا على الأقل وفقدان 11 آخرين.

وأظهرت لقطات رويترز لآثار الحريق الذي اندلع ليلا الواجهة الخارجية لمبنى “هايبر ماركت الكورنيش” وقد تفحمت بينما كانت فرق الإنقاذ وقوات الأمن لا تزال في الموقع.

وأظهرت مقاطع مصورة تحققت رويترز من صحتها رجال الإطفاء وهم يرشون المياه على المبنى المشتعل في أثناء الليل وأشخاصا يخرجون من السطح بمساعدة فرق الإنقاذ.

وقال المسؤول المحلي في بلدية الكوت علي المياحي لرويترز “لا تزال هناك جثث لم تُنتشل بعد، تحت أنقاض الحريق”.

ولم يعرف بعد سبب الحريق، لكن وكالة الأنباء العراقية (واع) الرسمية نقلت عن محافظ واسط محمد جميل المياحي قوله “الجهات المعنية تواصل التحقيق في أسباب الحريق، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة، للرأي العام بكل شفافية”.

وأضاف “السلطات المحلية باشرت بإقامة دعاوى قضائية ضد صاحب البناية والمول، على خلفية الحادث”.

ويتسبب الافتقار إلى إجراءات السلامة في العراق في وفيات كثيرة نتيجة الحرائق. ففي عام 2023، لقي أكثر من مئة شخص حتفهم بعد اندلاع حريق في قاعة زفاف مزدحمة في بلدة بشمال العراق.