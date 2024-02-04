الأحد 23 رجب 1445 ﻫ - 4 فبراير 2024 |
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ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال في غزة

منذ 21 دقيقة
الاصابات ترتفع بين صفوف جيش الاحتلال

الاصابات ترتفع بين صفوف جيش الاحتلال

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كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، عن مقتل أحد جنوده في المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن الجندي القتيل هو شمعون يهوشوع (24 عاما)، وكان يخدم في كتيبة الهندسة 924 التابعة للواء هاريل.

وشمعون يهوشوع هو أول قتيل إسرائيلي يتم الإعلان عنه بشكل رسمي في شهر شباط/ فبراير الجاري.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، عن مقتل ضابطين وجندي وإصابة أربعة بجروح خطيرة، في شمال وجنوب قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 561، بينهم 224 بالمعارك البرية التي بدأت في الـ27 من الشهر ذاته.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 27 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى، معظمهم أطفال ونساء.

    المصدر :
  • وكالات

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