ارتفاع قتلى حريق سجن إيفين في إيران إلى ثمانية

قالت السلطة القضائية في إيران (الإثنين 17-10-2022( إن ثمانية سجناء لقوا حتفهم جراء حريق في سجن إيفين بطهران، ارتفاعا من أربعة، في حادث يزيد الضغط على الحكومة التي تواجه بالفعل احتجاجات بسبب وفاة امرأة إثر احتجاز شرطة الأخلاق لها.

وأضافت أن جميع القتلى الثمانية كانوا من سجناء عنبر جرائم السرقة. ويحتجز سجن إيفين أيضا الكثيرين ممن يواجهون تهما أمنية، ومن بينهم إيرانيون مزدوجو الجنسية.

وقالت السلطات يوم السبت، إن حريقا أُضرم في ورشة بالسجن “بعد شجار بين عدد من النزلاء المدانين بجرائم مالية وسرقة”. ونتجت حالات الوفاة الأربع التي وردت تقارير عنها في وسائل الإعلام الحكومية عن الاختناق بالدخان.

وتحولت احتجاجات أشعلتها وفاة مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر أيلول إلى واحدة من أشد التحديات التي واجهتها الحكومة الدينية في إيران منذ ثورة 1979، إذ دعا المتظاهرون إلى إسقاط المؤسسة الحاكمة، مع أن الاضطرابات ليست بصدد الإطاحة بالنظام فيما يبدو.

ولجأت عائلات معتقلين سياسيين إلى مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة السلطات بضمان سلامة ذويهم في سجن إيفين، الذي أدرجته الحكومة الأمريكية في عام 2018 على قائمة سوداء بسبب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وأمس الأحد، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا طارق أحمد، إن بلاده تراقب “عن كثب” الوضع بشأن حريق سجن إيفين في العاصمة الإيرانية طهران.

وأضاف الوزير البريطاني عبر “تويتر”، أن السلطات الإيرانية مسؤولة عن ضمان سلامة جميع السجناء داخل السجن.

من جهته قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه أكد لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قلقه البالغ بشأن أحداث سجن إيفين في طهران.

وأعرب بوريل في تغريدة له على تويتر عن أمله في أن تتعامل السلطات الإيرانية بشفافية حول الأوضاع في سجن إيفين. وشدد بوريل على أن السلطات الإيرانية مسؤولة عن سلامة جميع المحتجزين في السجن.

وكانت منظمات حقوقية أعربت، الأحد، عن مخاوف على حياة السجناء، بعد سماع طلقات نارية وانفجارات أثناء الحريق الذي اندلع داخل المجمع، الذي شوهد الدخان والنيران يخرجان منه، حسب ما أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب ذوو سجناء ومنظمات حقوقية عن قلقهم على حياة نزلاء السجن، مشيرين إلى أن السلطات استخدمت الغاز المسيل للدموع في المنشأة.