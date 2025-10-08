ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وهبوط البنزين ونواتج التقطير

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء “إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت في حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي”.

وأضافت أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 3.7 مليون برميل إلى 420.3 مليون في الأسبوع المنتهي في الثالث من أكتوبر تشرين الأول، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع قدره 1.9 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 763 ألف برميل خلال الأسبوع المشار إليه.

وأوضحت أن استهلاك الخام بالمصافي صعد بواقع 129 ألف برميل يوميا في حين زادت معدلات تشغيل المصافي نقطة مئوية واحدة إلى 92.4 بالمئة.

وتراجعت مخزونات البنزين 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 219.1 مليون مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 0.9 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت مليوني برميل خلال الأسبوع إلى 121.6 مليون مقابل توقعات بهبوط 1.2 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي 731 ألف برميل يوميا.