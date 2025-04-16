ارتفاع مخزونات النفط في أمريكا رغم زيادة الصادرات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي رغم زيادة كبيرة في الصادرات، بينما انخفضت مخزونات الوقود.

وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام زادت 515 ألف برميل إلى 442.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 11 أبريل نيسان مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها 507 آلاف برميل.

في الوقت نفسه، أوضحت الإدارة أن صادرات النفط الخام ارتفعت 1.8 مليون برميل يوميا إلى 5.1 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى في نحو عام.

ونشرت إدارة معلومات الطاقة بيانات معدلة بإضافة 722 ألف برميل يوميا من “النفط الخام غير المسجل”.

وقال بوب يوجر، مدير عقود الطاقة الآجلة في ميزوهو “يفترض أن تؤدي زيادة الصادرات بنحو مليوني برميل إلى السحب (من المخزون) ومن الناحية النظرية ينبغي أن ينخفض المخزون… إدارة معلومات الطاقة الأمريكية محت ذلك الأثر من خلال البيانات المعدلة”.

ولم تشهد أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تغيرا كبيرا فور صدور البيانات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في أحدث التداولات بأكثر من 1.5 بالمئة.

وهبطت مخزونات البنزين مليوني برميل في الأسبوع إلى 234 مليون برميل‭‭ ‬‬مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.9 مليون برميل في الأسبوع إلى 109.2 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023. وتوقع المحللون انخفاضا قدره 1.2 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع 2.04 مليون برميل يوميا.

وأضافت أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 654 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن استهلاك النفط الخام في مصافي التكرير انخفض 63 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.4 بالمئة.