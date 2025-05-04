ارتفاع معظم أسواق الخليج بفضل الآمال في انحسار التوتر التجاري

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الأحد مدعومة بتجدد آمال حل محتمل للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، لكن المؤشر السعودي تراجع على خلفية ضعف الأرباح وانخفاض أسعار النفط.

وذكرت وزارة التجارة الصينية أن بكين تُقيّم عرض واشنطن إجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يُشير إلى احتمال تهدئة الحرب التجارية التي تُهزّ الأسواق.

وارتفع مؤشر قطر 0.5 بالمئة مع صعود سهمي مصرف قطر الإسلامي 2.1 بالمئة وشركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) 2.9 بالمئة.

في غضون ذلك، قالت خمسة مصادر تجارية وصناعية لرويترز إن شركة قطر للطاقة، أحد أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، تجري محادثات مع شركات يابانية بشأن صفقة طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة حقل الشمال.

وانخفض المؤشر السعودي 1.1 بالمئة متأثرا بتراجع سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 4.1 بالمئة وسهم شركة أرامكو واحدا بالمئة.

كما نزل سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.8 بالمئة بعد أن تكبدت الشركة المصنعة للبتروكيماويات خسائر ربع سنوية.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بأكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة مسجلة أكبر خسارة أسبوعية لها منذ نهاية مارس آذار.

ونقلت رويترز عن خمسة مصادر في أوبك+ قولهم إن التحالف يعتزم زيادة تسريع وتيرة زيادات إنتاج النفط وربما إنهاء تخفيضات طوعية قدرها 2.2 مليون برميل يوميا بنهاية أكتوبر تشرين الأول 2025 إذا لم يحسّن أعضاء التحالف الالتزام بحصص الإنتاج.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعا 0.7 بالمئة مع صعود سهم مجموعة طلعت مصطفى 1.6 بالمئة.