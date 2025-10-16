ارتفاع معظم بورصات الخليج وسط صعود النفط وترقب لنتائج الشركات

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في الخليج عند الإغلاق اليوم الخميس مع تحول تركيز المستثمرين إلى تقارير نتائج الشركات وزيادة أسعار النفط.

وصعد المؤشر السعودي 0.1 بالمئة مدعوما بزيادة سهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة وسهم شركة أرامكو العملاقة للنفط 1.3 بالمئة.

وربح سهم الشركة “المتقدمة” للبتروكيماويات 2.7 بالمئة على خلفية تحقيق أرباح للربع الثالث.

وتخلى مؤشر دبي عن مكاسبه المبكرة وانخفض 0.2 بالمئة متأثرا بهبوط سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 3.2 بالمئة بعد توزيع الهيئة أرباحا.

غير أن انخفاض المؤشر كان محدودا بسبب ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني خمسة بالمئة.

وذكرت رويترز في وقت سابق من الأسبوع أن البنك الإماراتي يجري محادثات لشراء حصة في بنك (آر.بي.إل) الهندي الخاص من خلال تخصيص تفضيلي لأسهم وضمانات. وأضافت أن بنك الاحتياطي الهندي، وهو الجهة التنظيمية للقطاع المصرفي في البلاد، أيد عرض الشراء في مناقشات غير رسمية.

وذكر بنك آر.بي.إل أمس الأربعاء أنه سينظر في اقتراح بجمع أموال خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي سيعقد يوم 18 أكتوبر تشرين الأول.

وقال جورج بافيل، وهو مدير عام في شركة ناجا دوت كوم الشرق الأوسط، إن الموجة التالية من نتائج الشركات ربما تكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت بورصة دبي قادرة على الحفاظ على المكاسب التي حققتها في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل ما لديها من مقومات أساسية قوية ومع توقعات النمو لهذا العام.

وربح مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة مع ارتفاع سهم مجموعة مالتيبلاي 6.9 بالمئة بعدما وافق مجلس إدارة الشركة على خطة للاستحواذ على شركتي تو بوينت زيرو والغيث القابضة عن طريق مبادلة أسهم.

وأعلنت العالمية القابضة- التي تمتلك أيضا مجموعة مالتيبلاي، أمس الأربعاء عن خطط لدمج عدد من شركاتها في شركة قابضة واحدة بقيمة 120 مليار درهم (32.67 مليار دولار).

وأضاف بافل أن استمرار التوقعات بانخفاض أسعار النفط يقلل من احتمال استمرار المكاسب.

واستقرت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال الخليجية، في الوقت الذي يستعد فيه المتعاملون في السوق لاحتمال توقف الهند عن استيراد النفط الروسي مما قد يعزز الطلب على الإمدادات من دول أخرى.

وارتفع المؤشر القطري 1.5 بالمئة لينهي أربع جلسات من الخسائر بفضل صعود سهم مصرف قطر الإسلامي أربعة بالمئة. ومن المقرر أن يعلن البنك عن نتائجه للربع الثالث يوم الأربعاء.

وصعدت المؤشرات الرئيسية في الكويت والبحرين وسلطنة عمان بواقع 0.4 بالمئة و0.1 بالمئة و0.7 بالمئة على الترتيب.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.1 بالمئة مع زيادة سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني للدخان 0.9 بالمئة.