الخميس 27 رمضان 1443 ﻫ - 28 أبريل 2022 |
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اردوغان غادر الى السعودية

منذ 4 ساعات
اردوغان

اردوغان

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قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية اليوم الخميس في زيارة تستغرق يومين، وذلك في تتويج لجهود أنقرة المستمرة منذ شهور لإصلاح العلاقات مع الرياض.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان سيبحث في اجتماعات خلال الزيارة علاقات أنقرة مع المملكة وكذلك سبل زيادة التعاون.

وكان أردوغان الذي أجرى سلسلة زيارات رسمية للمسؤولين الإقليميين الرئيسيين في الأشهر الأخيرة، قد أعلن في الثالث من كانون الثاني عن زيارة وشيكة إلى المملكة. لكن لم يتطرق إلى ذلك مجددا مذاك الحين.

وبحسب ما نقلته رويترز عن مصدرين وصفتهما بـ”مطلعين” فإن أردوغان سيجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للمملكة.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، شدد الرئيس التركي على رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

ففي 22 شباط الماضي، قال أردوغان في تصريحات صحفية: “نريد تعزيز علاقاتنا مع السعودية أيضا، ونرغب في دفع حوارنا الإيجابي معها قدما بخطوات ملموسة في الفترة المقبلة”.

ومضى في حديثه حينها: “نواصل حوارنا الإيجابي مع السعودية. نريد أن نواصل من خلال اتخاذ خطوات ملموسة في الفترة المقبلة. نريد تطوير العملية في اتجاه إيجابي”.

وحاولت تركيا على مدار الأشهر الماضية إصلاح علاقاتها المتوترة مع دول بالمنطقة.

وزار أردوغان دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير/شباط الماضي في زيارة وصفت بـ”التاريخية”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم
  • صوت بيروت إنترناشونال

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