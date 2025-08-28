استئناف إمدادات النفط الروسية عبر خط دروجبا بعد هجوم أوكراني

قالت شركة (إم.أو.إل) المجرية للنفط ووزيرة الاقتصاد السلوفاكية، اليوم الخميس، إن إمدادات النفط الخام الروسية إلى المجر وسلوفاكيا عبر خط أنابيب دروجبا استؤنفت بعد انقطاع نتيجة هجوم أوكراني داخل الأراضي الروسية الأسبوع الماضي.

وتواصل سلوفاكيا والمجر الاعتماد على روسيا لتلبية معظم احتياجاتهما من النفط، وتحرصان على استمرار تدفق تلك الإمدادات على الرغم من جهود الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر الطاقة بعيدا عن المنتجات الروسية.

انقطعت الإمدادات مرارا الأسبوع الماضي ولم تُسجّل أي تدفقات منذ 21 أغسطس آب بعد استهداف أوكرانيا محطة الضخ في مدينة أونيتشا.

ونشرت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيسا ساكوفا على فيسبوك “آمل أن تبقى العمليات مستقرة، وألا يحدث هجوم على البنية التحتية للطاقة”.

وتمكنت المصافي من التغلب على الانقطاع باستخدام احتياطياتها.