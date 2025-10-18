السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
استئناف الرحلات بمطار دكا في بنغلادش بعد توقفها بسبب اندلاع حريق

منذ ساعة واحدة
حريق بمطار حضرة شاه جلال الدولي

قال مسؤولون في مطار حضرة شاه جلال الدولي (أو مطار دكا) في بنغلادش “إن الرحلات الجوية استؤنفت بعد ست ساعات من اندلاع حريق في محطة الشحن”، مما أدى إلى تأخير رحلات وتوقف العمليات اليوم السبت.

وأضاف مسؤولون للصحفيين أن أول رحلة غادرت في الساعة 09:06 مساء بالتوقيت المحلي (15:06 بتوقيت غرينتش).

وأكدت وزارة الطيران المدني الهندية في بيان أن الحريق جرت السيطرة عليه بالكامل.

وأضافت “سنتخذ خطوات لتحديد مصدر الحريق وسنطبق تدابير لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل”.

وجرى تعليق العمليات الجوية في المطار بعد اندلاع حريق في محطة الشحن به، حيث عمل نحو 37 وحدة إطفاء على إخماد النيران.

وشارك الجيش والبحرية والقوات الجوية مع فرق الإطفاء في جهود احتواء الحريق.

وأثر ذلك على الرحلات الجوية الداخلية والدولية.

وتم تحويل رحلة تابعة لإنديجو من دلهي إلى كولكاتا بدلا من داكا، فيما تم تحويل رحلة قادمة من الشارقة بالإمارات تابعة للعربية للطيران إلى تشيتاجونج، التي تبعد نحو 250 كيلومترا عن جنوب شرق داكا.

وهذا هو ثالث حريق كبير تشهده بنجلادش خلال الأسبوع الجاري.

وأودى حريق اندلع في مستودع للمواد الكيميائية يوم الثلاثاء بحياة 16 شخصا على الأقل وإصابة آخرين.ويوم الخميس، أدى حريق آخر إلى احتراق مصنع للملابس في مدينة شيتاجونج الساحلية.

    المصدر :
  • رويترز

