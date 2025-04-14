استثمارات قطرية مباشرة في مصر بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار.. إليكم التفاصيل

ذكر بيان مشترك بين مصر وقطر صدر عن الرئاسة، المصرية اليوم الاثنين، أن البلدين اتفقا “على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار”.

وأضاف البيان أن هذه “الشراكة الاقتصادية” بين البلدين “تنفذ خلال المرحلة المقبلة”.

وتبذل مصر جهودا للحصول على تمويلات من جيرانها الخليجيين وشركائها الأجانب، سعيا منها لمعالجة ديونها الخارجية الثقيلة وعجز الميزانية المتزايد.

ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل حول الحزمة المُخطط لها. وجاء هذا التعهد خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأحد إلى قطر حيث التقى مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ووقعت مصر العام الماضي اتفاقا مع شركة القابضة إيه.دي.كيو، الصندوق السيادي بأبوظبي، لتطوير مدينة في منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر.

وأشارت توقعات إلى أن الاتفاق سيدر استثمارات قصيرة الأجل بقيمة 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار لحقوق الأراضي في الموقع غير المطور على ساحل البحر المتوسط، مما يمثل دفعة تمويلية كبيرة لمصر.