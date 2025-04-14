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استثناء الولايات المتحدة للمنتجات الإلكترونية يعزز صعود بورصات الخليج

منذ 5 دقائق
بورصات الخليج

بورصات الخليج

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ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج خلال التعاملات المبكرة اليوم الاثنين مقتفية أثر الأسهم الآسيوية بدعم من تهدئة التوتر التجاري مؤقتا بعد أن أعفت الولايات المتحدة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية المضادة.

واستثنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من واردات الإلكترونيات، التي يأتي معظمها من الصين، من الرسوم الجمركية.

وربح مؤشر دبي 0.6 بالمئة مع ارتفاع سهم إعمار العقارية 1.2 بالمئة وصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.6 بالمئة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة.

وزاد المؤشر القطري 0.4 بالمئة مدعوما بصعود سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، 0.6 بالمئة.

وانخفض المؤشر السعودي 0.1 بالمئة في تعاملات متقلبة مع هبوط سهم مصرف الراجحي 0.6 بالمئة وهبوط سهم أرامكو السعودية العملاقة للنفط 0.2 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية الخليجية، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا حادا في واردات الصين من الخام خلال مارس آذار رغم المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتأثر الطلب على الوقود بسبب تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

    المصدر :
  • رويترز

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