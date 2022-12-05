استجابة لدعوات المحتجين.. إضراب في إيران والنظام يتوعد

أغلقت متاجر أبوابها في عدة مدن إيرانية، الاثنين، في أعقاب دعوات من محتجين يريدون إسقاط حكم رجال الدين إلى إضراب عام في أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام فيما أنحى رئيس السلطة القضائية باللوم في ذلك على “مثيري الشغب” لتهديدهم أصحاب المتاجر.

وتشهد إيران اضطرابات في كافة أرجائها بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني خلال احتجاز شرطة الأخلاق لها في 16 سبتمبر أيلول مما شكل أحد أقوى التحديات للجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979.

واعتقلت شرطة الأخلاق الإيرانية أميني لانتهاكها قواعد الحجاب الصارمة.

وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء اليوم الاثنين أن القضاء أغلق متنزها ترفيهيا في مركز تجاري بطهران لأن المسؤولات عنه لم يلتزمن بالحجاب بشكل صحيح.

وقالت صحيفة هام ميهان ذات الميول الإصلاحية إن شرطة الأخلاق عززت وجودها في مدن خارج طهران حيث كانت أقل نشاطا خلال الأسابيع الأخيرة.

ونقلت وكالة العمال الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن المدعي العام قوله يوم السبت إنه تم حل شرطة الأخلاق. ولكن لم يرد تأكيد من وزارة الداخلية وقالت وسائل إعلام رسمية إن المدعي العام ليس مسؤولا عن الإشراف على القوة.

وقالت أنسيه الخزعلي نائبة الرئيس لشؤون المرأة الأسبوع الماضي إن الحجاب جزء من القانون العام للجمهورية الإسلامية وإنه يضمن للمرأة أمنها.

وعرض حساب تصوير 1500، الذي يضم 380 ألف متابع على تويتر ويركز على الاحتجاجات، مقاطع مصورة لمتاجر مغلقة في مناطق تجارية رئيسية، مثل بازار بطهران، ومدن كبيرة أخرى مثل كرج وأصفهان وشيراز.

ولم يتسن لرويترز التأكد من صحة هذه المقاطع.

وقال رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي إن “مثيري الشغب ” يهددون أصحاب المتاجر كي يغلقوا متاجرهم.

وأضاف أن القضاء والأجهزة الأمنية ستتصدى لهم بسرعة. وقال إجئي إنه سيتم قريبا إعدام المحتجين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام.

وأصدر الحرس الثوري بيانا أشاد فيه بالقضاء ودعاه إلى إصدار أحكام ناجزة وحاسمة ضد “المتهمين بارتكاب جرائم ضد أمن الوطن والإسلام”.

ونقلت وكالة تسنيم عن الحرس الثوري قوله إن قوات الأمن لن ترحم “مثيري الشغب وقطاع الطرق والإرهابيين”.

وقال شهود لرويترز إن شرطة مكافحة الشغب وميليشيا الباسيج انتشرت بكثافة في وسط طهران.

وأكدت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء إغلاق السلطات محل مجوهرات يملكه أسطورة كرة القدم الإيرانية السابق علي دائي عقب قراره الإغلاق خلال أيام الاضراب العام الثلاثة.

وعرض حساب تصوير 1500 وحسابات نشطاء آخرين لقطات مماثلة لمتاجر مغلقة في مدن أصغر مثل بوجنورد وكرمان وسابزيفار وإيلام وأردبيل.

وذكرت جماعة هينجاو الكردية الإيرانية لحقوق الإنسان أن 19 مدينة انضمت إلى حركة الإضراب العام في غرب إيران حيث يعيش معظم السكان الأكراد.

ولقي مئات الأشخاص حتفهم في الاضطرابات منذ وفاة أميني (22 عاما) .