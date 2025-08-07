استراتيجية ترامب الجمركية تبدأ اليوم.. اختبار صعب للاقتصاد العالمي

بدأ اليوم الخميس تطبيق معدلات الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتتراوح بين 10 و50 بالمئة على عشرات الشركاء التجاريين، في اختبار لاستراتيجية ترامب لتقليص العجز التجاري الأمريكي دون حدوث اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية ولا ارتفاع التضخم ولا التعرض لرد فعل شديد من الشركاء التجاريين.

وبدأت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في تحصيل الرسوم الجمركية المرتفعة في الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش) بعد أسابيع من الترقب لمعرفة المعدلات النهائية وسط مفاوضات محمومة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين الذين سعوا إلى خفضها.

وكانت الواردات من عدد من البلدان تخضع في السابق لرسوم استيراد أساسية 10 بالمئة بعد أن علق ترامب المعدلات الأعلى التي أعلن عنها في أوائل أبريل نيسان.

ولكن منذ ذلك الحين، عدل ترامب خطته للرسوم الجمركية مرارا، إذ فرض على بعض الدول معدلات أعلى بكثير بما في ذلك 50 بالمئة على الواردات من البرازيل و39 بالمئة على سويسرا و35 بالمئة على كندا و25 بالمئة على الهند. وأعلن أمس الأربعاء عن فرض رسوم جمركية منفصلة بنسبة 25 بالمئة على السلع الهندية في غضون 21 يوما بسبب شراء الدولة الواقعة في جنوب آسيا للنفط الروسي.

وقبيل موعد تطبيق الرسوم، بشر ترامب بتدفق “مليارات الدولارات” إلى الولايات المتحدة، ومعظمها من البلدان التي قال إنها استغلت الدولة.

وتوصل ثمانية من الشركاء التجاريين الرئيسيين يمثلون حوالي 40 بالمئة من التدفقات التجارية الأمريكية إلى اتفاقات إطارية مع ترامب للحصول على امتيازات تجارية واستثمارية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، مما أدى إلى خفض الرسوم الجمركية الأساسية التي يواجهونها إلى 15 بالمئة.

وحصلت بريطانيا على خفض في الرسوم الجمركية بنسبة 10 بالمئة، بينما حصلت فيتنام وإندونيسيا وباكستان والفلبين على تخفيضات في الرسوم تتراوح بين 19 أو 20 بالمئة.

وروّج ترامب للزيادة الهائلة في الإيرادات الاتحادية من تحصيل رسوم الاستيراد التي فرضها، والتي تتحملها في نهاية المطاف الشركات المستوردة للسلع والمستهلكين للمنتجات النهائية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إيرادات الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية قد تصل إلى 300 مليار دولار سنويا.