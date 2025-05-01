استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا بنابلس

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس إن فلسطينيا استشهد برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان “استشهاد الشاب علاء شوكت خضير (29 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة بيتا قضاء نابلس”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية على صفحتها أن “قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا وسط إطلاق كثيف للرصاص مما أدى لاندلاع مواجهات”.

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي حول استشهاد الخضير الذي يأتي بعد يوم من إعلان الجيش الاسرائيلي عن إصابة جندي بجروح خطيرة جراء تفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية بالقرب من بلدة بيتا.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة؛ صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 958 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل إبادة ممنهجة بقطاع غزة، أودت بحياة أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما أُعلن فقدان أكثر من 11 ألف شخص.