الثلاثاء 16 رجب 1444 ﻫ - 7 فبراير 2023 |
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استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

منذ 5 دقائق
جيش الاحتلال

جيش الاحتلال

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أعدم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء، فتى فلسطيني في مدينة نابلس، بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الثلاثاء، استشهاد الفتى حمزة أمجد الأشقر (17 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على محافظة نابلس .

وأوضحت الصحة في بيان مقتضب، أن الفتى الأشقر أصيب برصاصة بالوجه، أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على نابلس فجرا، واستشهد متأثرا بإصابته.

وبارتقاء الفتى الأشقر ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري، إلى 42 شهيداً، بينهم تسعة أطفال، إضافة إلى سيدة مسنة.

وفي مدينة جنين، اقتحم جيش الاحتلال بلدة برقين، وشنّ حملة اعتقالات طالت 10 مواطنين، وهم،

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