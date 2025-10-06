الأثنين 14 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 6 أكتوبر 2025 |
استطلاع لـ"رويترز": توقعات بانخفاض معدل التضخم بمصر إلى 11% في سبتمبر

منذ 8 دقائق
التضخم في مصر

توقع استطلاع للرأي أجرته رويترز أن يتباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في سبتمبر أيلول إلى 11 بالمئة، ليواصل الاتجاه النزولي الذي شهده خلال العامين الماضيين.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء البيانات يوم الأربعاء، أي قبل يومين من الموعد المعتاد بسبب عطلة رسمية يوم الخميس.

وأشار متوسط توقعات 15 محللا استطلعت رويترز آراءهم إلى أن معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن سينخفض مقارنة بمعدل 12 بالمئة في أغسطس آب. وجرى جمع بيانات الاستطلاع خلال الفترة من الأول حتى السادس من أكتوبر تشرين الأول الجاري.

وتوقع خمسة محللين أن ينخفض التضخم الأساسي إلى متوسط 10.2 بالمئة من 10.7 بالمئة في أغسطس آب.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي (ن2) 22.88 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب من 22.3 بالمئة في يوليو تموز.

وكان التضخم قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023 لكنه تراجع منذ ذلك الحين بدعم من حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس آذار 2024.

وشجع تباطؤ التضخم البنك المركزي المصري على خفض الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس يوم الخميس الماضي بعد أن خفض الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس آب، في ثالث ورابع تخفيض هذا العام على التوالي.

    المصدر :
  • رويترز

