الأثنين 26 محرم 1447 ﻫ - 21 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استطلاع لـ"رويترز": مخزونات النفط الأمريكية انخفضت على الأرجح الأسبوع الماضي

منذ 6 دقائق
مخزونات النفط الأمريكية

مخزونات النفط الأمريكية

A A A
طباعة المقال

أظهر استطلاع لرويترز، اليوم الاثنين، أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ربما انخفضت الأسبوع الماضي.

وتوقع ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم قبل صدور بيانات المخزونات الأسبوعية أن مخزونات النفط الخام ربما انخفضت بنحو 600 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يوليو تموز.

وأُجري الاستطلاع قبل صدور التقارير الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش غدا الثلاثاء وإدارة معلومات الطاقة في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش بعد غد الأربعاء.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام انخفضت 3.9 مليون برميل لتصل إلى 422.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 يوليو تموز، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 552 ألف برميل.

وقدر المحللون أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة انخفضت بنحو 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات البنزين مليون برميل.

وتوقع المحللون أن معدل استخدام المصافي انخفض 0.6 نقطة مئوية من 93.9 بالمئة من إجمالي الطاقة الإنتاجية في الأسبوع السابق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

من غزة - رويترز
إسرائيل تواصل مجازرها في قطاع غزة.. شهداء وجرحى بينهم من طالبي المساعدات
رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول
"فوكس نيوز": نائبة جمهورية تجدد الدعوة للتحقيق مع رئيس المركزي الأمريكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز
زيلينسكي: الجولة المقبلة من محادثات السلام مع روسيا تنعقد الأربعاء في تركيا

الأكثر قراءة

محطة محروقات - تعبيرية
خسائر محطات المحروقات في لبنان تتخطى المليون دولار!
طقس لبنان
تحضروا لكتل هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية تضرب لبنان!
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والمبعوث الاميركي السفير توماس باراك
لبنان يتأهب.. محادثاتٌ مصيريّة وأسبوعٌ حرج