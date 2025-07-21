استطلاع لـ"رويترز": مخزونات النفط الأمريكية انخفضت على الأرجح الأسبوع الماضي

أظهر استطلاع لرويترز، اليوم الاثنين، أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ربما انخفضت الأسبوع الماضي.

وتوقع ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم قبل صدور بيانات المخزونات الأسبوعية أن مخزونات النفط الخام ربما انخفضت بنحو 600 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يوليو تموز.

وأُجري الاستطلاع قبل صدور التقارير الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش غدا الثلاثاء وإدارة معلومات الطاقة في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش بعد غد الأربعاء.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام انخفضت 3.9 مليون برميل لتصل إلى 422.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 يوليو تموز، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 552 ألف برميل.

وقدر المحللون أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة انخفضت بنحو 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات البنزين مليون برميل.

وتوقع المحللون أن معدل استخدام المصافي انخفض 0.6 نقطة مئوية من 93.9 بالمئة من إجمالي الطاقة الإنتاجية في الأسبوع السابق.