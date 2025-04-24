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استطلاع لـ"رويترز": معظم اقتصادات دول الخليج ستنمو أبطأ من المتوقع سابقاً في 2025

منذ ساعة واحدة
دول الخليج

دول الخليج

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أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز أن معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو بوتيرة أبطأ هذا العام مقارنة بالتوقعات السابقة، في ظل تزايد مخاطر تباطؤ النمو العالمي على الرغم من ارتفاع إنتاج النفط.

ومن غير المرجح أن تتأثر اقتصادات المنطقة بشكل كبير بسياسات الرسوم الجمركية الأمريكية المتقلبة، إلا أن التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثيره على الطلب على النفط المصدر الرئيسي لإيرادات المنطقة قد يلقي بظلاله على النمو.

وسجلت أسعار خام برنت هذا الشهر أدنى مستوياتها منذ الجائحة، ومن المتوقع أن تظل منخفضة هذا العام نتيجة ضعف الطلب وزيادة الإمدادات.

ومن المتوقع أن تزيد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها وعلى رأسهم روسيا، ضمن مجموعة أوبك+، إنتاج النفط الشهر المقبل وقد يمضون في ذلك حتى يونيو حزيران.

وخفض صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة توقعاته لنمو السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، وأرجع هذا إلى صعوبات تتعرض لها المنطقة ككل.

وتوقع الاستطلاع الذي أجرته رويترز في الفترة من 9 إلى 24 أبريل نيسان وشمل 19 خبيرا اقتصاديا أن ينمو الاقتصاد السعودي 3.9 بالمئة هذا العام في تعديل بخفض طفيف عن توقعات بنمو أربعة في المئة في استطلاع يناير كانون الثاني.

وأظهر متوسط آراء الخبراء في ​​​​الاستطلاع أن اقتصاد الإمارات سينمو 4.5 بالمئة هذا العام مقابل 5.0 بالمئة المتوقعة في يناير كانون الثاني، لكنه سيظل الأسرع في المنطقة.

وفي بقية دول مجلس التعاون الخليجي، وصلت توقعات النمو في الكويت وقطر وعُمان والبحرين هذا العام إلى 2.5 بالمئة و2.7 بالمئة و2.8 بالمئة و2.8 بالمئة على التوالي.

ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم، الذي ظل مستقرا في المنطقة، بين 1.2 بالمئة و2.5 بالمئة هذا العام على أن يكون المعدل الأدنى من نصيب سلطنة عُمان والأعلى من نصيب الكويت.

ومن المتوقع أن يصل متوسط ​​التضخم في السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى 2.0 بالمئة وفي قطر والبحرين إلى 1.5 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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