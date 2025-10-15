استطلاع لـ"رويترز": نمو اقتصادات معظم دول الخليج في 2025 و2026 بفضل زيادة إنتاج النفط

قال خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز إن معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد نموا مطردا في العامين الحالي والمقبل بفضل زيادة إنتاج النفط.

ورفع الخبراء توقعات النمو في السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، هذا العام.

وبعد سلسلة من تخفيضات إنتاج النفط منذ أوائل 2023، غيرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بتحالف أوبك+، مسارها لاستعادة حصتها السوقية من الولايات المتحدة ومنافسين آخرين ورفعت إنتاجها المستهدف إلى 2.7 مليون برميل يوميا هذا العام.

وأدت المخاوف من تخمة المعروض إلى انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى فيما يزيد على خمسة أشهر لكن معظم خبراء الاقتصاد يرون أن الإيرادات ستزداد مع زيادة حجم المبيعات.

* سعي للاستثمار خارج نطاق النفط والغاز

وأشار الاستطلاع الذي أجرته رويترز من السادس حتى 15 أكتوبر تشرين الأول الجاري وشارك فيه 21 خبيرا اقتصاديا، إلى أن من المتوقع أن تحقق السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، نموا 4.2 بالمئة هذا العام ارتفاعا من توقعات في يوليو تموز بلغت 3.8 بالمئة، و4.1 بالمئة في 2026 تماشيا مع التوقعات تلك.

وقال فاروق سوسة الخبير الاقتصادي بشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى جولدمان ساكس “تشهد الإيرادات صعودا حتى الآن… إذا نجحت أوبك+ في استعادة حصتها السوقية، فإن ذلك سيمنحها قوة تسعير أكبر وتحكما أكبر في آليات العرض والطلب العالمية، مما سيسمح لها بزيادة الإيرادات على المدى الطويل”.

وأضاف “هناك بعض المخاطر على توقعات النمو إذا ما شهدنا انهيارا كبيرا في الاستثمار بسبب انخفاض أسعار النفط لكننا نعتقد أن هذا الأمر مستبعد”.

ويأتي التوجه نحو زيادة إيرادات النفط في وقت تضخ فيه السعودية وقطر والإمارات استثمارات في قطاعات بعيدة عن النفط والغاز مثل السياحة والذكاء الاصطناعي لتنويع اقتصاداتها. غير أن استمرار انخفاض أسعار النفط ربما يؤدي إلى تقييد تمويل المشروعات تلك.

وتوقع استطلاع منفصل أجرته رويترز الشهر الماضي أن يظل سعر خام برنت مستقرا خلال الأشهر المقبلة بعد أن هوى بنحو 16 بالمئة منذ بداية العام.

* توقعات: الإمارات الأسرع نموا هذا العام

أظهر أوسط توقعات الخبراء أن الإمارات أسرع اقتصادات المنطقة نموا هذا العام لكن قطر ستحل محلها في 2026. وتوقعوا أن ينمو الاقتصاد الإماراتي 4.6 بالمئة العامين الحالي والمقبل بينما توقعوا أن ينمو الاقتصاد القطري 2.7 بالمئة في 2025 و5.2 بالمئة في 2026.

وقال جيمس سوانستون كبير خبراء الاقتصاد لشؤون الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس “اقتصاد الإمارات مهيأ على ما يبدو لتسجيل نمو كبير في الناتج المحلي الإجمالي في 2025. ولكن الدعم من القطاعات النفطية وغير النفطية سيبدأ في التراجع في 2026، مما سيؤدي إلى تباطؤ النمو. سيوفر هذا الارتفاع في الناتج دفعة كبيرة لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام لكنه سيبدأ في التراجع اعتبارا من أوائل العام المقبل”.

ومن المتوقع أن يتسارع النمو في سلطنة عُمان إلى 3.4 بالمئة في 2026 ارتفاعا من 2.5 بالمئة هذا العام بينما من المتوقع أن يستقر النمو في الكويت عند 2.7 بالمئة من 2.8 بالمئة. وتوقع أن ينمو في البحرين 2.8 بالمئة هذا العام وثلاثة بالمئة في العام المقبل.

وأشار أوسط التوقعات في الاستطلاع إلى أن معدل التضخم في المنطقة سيبقى في نطاق يتراوح بين 0.7 و2.4 بالمئة هذا العام وفي 2026.