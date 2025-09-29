الثلاثاء 7 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 30 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استطلاع لمعهد "إكسي": تضامن شعبي واسع مع فلسطين يحرج حكومة ميلوني

منذ 37 دقيقة
ايطاليا تتضامن مع غزة

ايطاليا تتضامن مع غزة

A A A
طباعة المقال

أظهر استطلاع نشره معهد إكسي نتائج مثيرة جدا للاهتمام فيما يخص رأي الشعب الإيطالي حول الإبادة الجارية في فلسطين وحول مهمة أسطول الصمود العالمي.

جاء ذلك في مقال تحليلي نشره جيجي سارتوريللي على مجلة “كونتروبيانو” (Contropiano) الإيطالية، وأوضح أن 73.7% من المستَطلَعين يرون أن الفلسطينيين يتعرضون لإبادة جماعية.

وإذا فصلنا الأرقام بحسب الأصوات في الانتخابات الأوروبية لعام 2024، يتبين أن أدنى نسبة من الذين يعتقدون أننا نشهد إبادة هي بين ناخبي فورتسا إيطاليا ونوي موديراتي، لكنها تبقى عند 56%: أي أكثر من واحد من كل اثنين.

وما يقرب من 59% ممن شاركوا في الاستطلاع يرغبون في قطع العلاقات مع إسرائيل.

في هذا الصدد، كانت نسبة مؤيدي هذه الخطوة الأقل بين ناخبي فراتيللي ديتاليا، لكن حتى هنا بلغت النسبة 40%.

في سياق متصل يؤيد 70.6% من الإيطاليين مهمة أسطول الصمود الذي يواصل الإبحار نحو غزة.

لكن هنا تظهر النتيجة الأبرز بين ناخبي أحزاب: فراتيللي ديتاليا، وفورتسا إيطاليا، وليغا، حيث لم تنخفض نسبة المؤيدين للأسطول الإنساني عن 56% أبدا.

ظاهرة جماهيرية

يمكننا القول إن الحشود التي ملأت شوارع إيطاليا بمناسبة الإضراب العام في 22 سبتمبر/أيلول ضمّت بلا شك أشخاصا يميلون أيضا إلى أحزاب يمين الوسط.

لكن المشكلة بالنسبة لقصر كيجي (رئاسة الحكومة) بدأت عندما أظهرت تلك الساحات أن التضامن مع فلسطين ومع الأسطول قد يتحول إلى ظاهرة جماهيرية واسعة.

وطالما كان المتضامنون ينظمون مظاهرات يسهل على الإعلام التعتيم عليها، وكان من الممكن إدارة الانقسامات داخل القاعدة الانتخابية الحاكمة، في حين تكفلت أدوات القمع بالباقي في الشارع.

لكن اليوم، بات التناقض واضحا بين الشارع والحكومة المتواطئة مع إبادة جماعية تُبث مباشرة على شاشات التلفزيون، في الوقت الذي تهدد فيه إسرائيل بمهاجمة الأسطول.

الآن حتى الناخبون من اليمين قد يطرحون أسئلة على ميلوني وشركائها: لماذا تجد حكومة جعلت من “الفخر الإيطالي” سمة مميزة لها نفسها متواطئة مع واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ البشرية؟

وربما الخوف من أن تمتد هذه الأسئلة لتشمل قضايا أخرى.

تدني الثقة

فعلى سبيل المثال، يشير الاستطلاع إلى أن 51% من الإيطاليين ما زالوا ضد إنشاء جيش أوروبي، وأن 66.3% ضد زيادة الإنفاق العسكري.

صحيح أن ناخبي الأغلبية الحالية هم الأكثر ميلا لسباق التسلح هذا، لكننا ما زلنا نتحدث عن نصف الإيطاليين فقط.

وإذا أضفنا إلى ذلك أن الثقة في الحكومة تبلغ 37% فقط، وهو من أدنى المستويات منذ وصول ميلوني إلى قصر كيجي، يصبح من السهل فهم الأزمة العميقة التي يغرق فيها يمين الوسط.

الخشية هي أنه، بالنظر إلى الرابط الواضح الذي تراه الساحات بين السياسة الأوروبية الحربية والفشل في السياسة الخارجية تجاه فلسطين، قد يتسع نطاق المعارضة.

إذن، الحكومة تتعرض للضرب من عدة جهات. ويمكن القول ببساطة إن التناقض الأساسي الذي يضعها في مأزق اليوم هو خيارها بالاصطفاف، من دون قيد أو شرط، إلى جانب حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

أطفال فلسطينيون في موقع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة، 26 سبتمبر 2025. رويترز
ترامب يدخل على خط غزة: مبادرة سلام أم مشروع وصاية دولية؟
كير ستارمر
بريطانيا: المبادرة الأمريكية لإنهاء حرب غزة موضع ترحيب كبير
السلطة الفلسطينية
السلطة الفلسطينية ترحب بجهود ترامب لإنهاء حرب غزة

الأكثر قراءة

رئيس الحكومة نواف سلام
أسابيع حرجة... والعين على موقف سلام
رئيس الحكومة نواف سلام
الرئيس سلام مصرّ على تنفيذ القرارات القضائية في ملف الروشة
أداة الذكاء الاصطناعي "تشات جي. بي. تي"
ميزة جديدة من ChatGPT تثير الجدل