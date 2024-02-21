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استطلاع.. 55% من الإسرائيليين: "النصر" غير ممكن في غزة

منذ 48 دقيقة
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كشف استطلاع للرأي، الأربعاء، أن غالبية الإسرائيليين لا يعتقدون أن بإمكان بلادهم تحقيق “النصر المطلق” في الحرب على قطاع غزة رغم إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ذلك.

وقال معهد الديمقراطية الإسرائيلي للأبحاث، إن 38,3% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن هناك احتمالا “كبيرا جدا” أو “كبيرا إلى حد ما” لتحقيق “نصر مطلق” مع نهاية الحرب.

فيما يرى نحو 55,3% من المشاركين في الاستطلاع، أن هناك “احتمالا ضئيلا إلى حد ما” أو “ضئيلا جدا” للنصر.

ووجد الاستطلاع أن ما يزيد عن 6% بقليل من المشاركين في الاستطلاع والبالغ عددهم 612 لم يأخذوا قرارا بعد.

وحول ما إذا كانوا يؤيدون موافقة إسرائيل “من حيث المبدأ على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومنزوعة السلاح”، أبدى 55,4% من المستطلعين معارضتهم ذلك إلى حد ما أو بشدة، في حين أيد ذلك بقوة أو إلى حدا ما، 37,4%.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، لزعماء يهود أميركا الشمالية الذين يزورون إسرائيل “إن هدفنا بسيط: وهو النصر”.

كما أضاف “النصر على حماس وحده هو الذي سيسمح لنا بتحقيق التطبيع والتكامل الإقليمي”.

وكرر نتنياهو مرارا بأن إسرائيل ستواصل حربها على قطاع غزة حتى طرد حماس من الحكم وجعلها غير قادرة على تشكيل تهديد عسكري لإسرائيل، وإطلاق سراح الأسرى الذين احتجزوا إبان هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ويواجه إصرار نتنياهو الاستمرار في الحرب ضغوطا دولية لدفعه للامتناع عن شن عملية برية في رفح جنوب قطاع غزة حيث نزح نحو 1,4 مليون فلسطيني.

    المصدر :
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