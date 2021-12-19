استقالة ديفيد فروست مفاوض ملف بريكست من الحكومة البريطانية

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني مساء السبت استقالة الوزير ديفيد فروست الذي قاد مفاوضات بريكست في عهد رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ونشر داوننغ ستريت خطاب استقالة فروست الذي قال فيه إنه سيتنحى من منصبه فورا، معبرا لجونسون عن مخاوفه بشأن “الاتجاه” الذي تسير به الحكومة حاليا.

وقال الوزير البريطاني المعني بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي ديفيد فروستإنه سيستقيل بشكل فوري، مشيرا إلى مخاوف بشأن “توجه” حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقال فروست في خطاب إلى جونسون أعلنه مكتب رئيس الوزراء “من المخيب للآمال أن يتم الإعلان عن هذه الخطة هذا المساء وفي ظل هذه الظروف أعتقد أنه من الصواب بالنسبة لي أن أكتب متنحيا بشكل فوري”.

وبعد أن كشفت صحيفة «ذا ميل أون صنداي» في بادئ الأمر استقالة فروست من الحكومة، نشر «داوننغ ستريت» في وقت لاحق خطاب الاستقالة الذي قال فيه الوزير إنه سيتنحى من منصبه فوراً، معبراً لرئيس الوزراء بوريس جونسون عن مخاوفه بشأن «الاتجاه» الذي تسير فيه الحكومة حالياً.

وأبدى جونسون «أسفه» لاستقالة فروست، معرباً عن امتنانه للعمل الذي أنجزه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمّه أن فروست يعارض القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة لاحتواء تفشي فيروس كورونا وتركيزها على مشاريع تصفير الانبعاثات المسببة للاحترار المناخي وزيادة الضرائب.

يرزح جونسون تحت وطأة تمرّد داخل حزبه إذ صوّت 100 نائب محافظ ضد القيود الأخيرة، بالإضافة إلى تكبّد حزبه هزيمة نكراء في انتخابات تشريعية فرعية جرت الخميس.

وعدَّ مراقبون الهزيمة الانتخابية ناجمة- بشكل جزئي- عن تقارير صدرت أخيراً عن إقامة مساعدين لجونسون حفلات عيد الميلاد على الرغم من القيود التي كانت مفروضة حينها.

وعلى «تويتر»، عدّت نائبة رئيس حزب العمال المعارض آنجيلا راينر الاستقالة تُظهر «فوضى عارمة» في الحكومة فيما تواجه البلاد «أسابيع من عدم اليقين». وجاء في تغريدة أطلقتها أن «بوريس جونسون ليس مؤهلاً للمنصب. نستحق أفضل» منه.

ولم تشأ الحكومة البريطانية الإدلاء على الفور بأي تعليق لوكالة فرانس برس بشأن تقارير عن خسارتها حليفاً موثوقاً به.