استقرار أسعار النفط والتركيز ينصب على المحادثات التجارية

لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر عند التسوية، اليوم الأربعاء، فيما يعكف المستثمرون على تقييم تطورات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد توصل الرئيس دونالد ترامب إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع اليابان.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات بما يعادل 0.12 بالمئة إلى 68.51 دولار للبرميل عند التسوية. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات أو 0.09 بالمئة إلى 65.25 دولار للبرميل.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي اليوم إنهم يتجهون نحو إبرام اتفاق تجاري مع واشنطن من شأنه أن يؤدي إلى فرض رسوم جمركية واسعة النطاق نسبتها 15 بالمئة على بضائع الاتحاد الأوروبي المستوردة إلى الولايات المتحدة، متجنبين بذلك فرض رسوم أعلى تبلغ 30 بالمئة من المنتظر تطبيقها من أول أغسطس آب.

وقال أندرو ليبو رئيس شركة (ليبو أويل أسوشيتس) “قد يكون الاتفاق التجاري مع اليابان نموذجا للاتفاقات التجارية مع الدول الأخرى”.

وأضاف “من ناحية أخرى، لا تزال السوق قلقة بشأن توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي والصين”.

وتعتزم المفوضية الأوروبية الرد برسوم جمركية على سلع أمريكية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) على أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها. ومن المتوقع إجراء تصويت غدا الخميس، إلا أنه لن تفرض أي إجراءات حتى السابع من أغسطس آب.

وخسر الخامان القياسيان نحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة بعدما قال الاتحاد الأوروبي إنه يدرس اتخاذ تدابير مضادة للرسوم الجمركية الأمريكية.

وقالت فاندانا هاري مؤسسة فاندا إنسايتس لتحليلات سوق النفط “يبدو أن انخفاض (الأسعار) في الجلسات الثلاث الماضية تراجعت حدته، ولكنني لا أتوقع الكثير من الزخم الصعودي من أخبار الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، إذ ستظل العقبات والتأخيرات التي يتم الإعلان عنها في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي والصين تشكل عبئا على المعنويات”.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي 3.2 مليون برميل إلى 419 مليونا، مقارنةً بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 1.6 مليون برميل.

وقال بوب يوجر مدير عقود الطاقة الآجلة في ميزوهو “هذا تحول صعودي. ويعود ذلك إلى حد بعيد لآليات الاستيراد والتصدير”.

وفي مؤشر قد يدعم صعود الأسعار، قال وزير الطاقة الأمريكي أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستدرس فرض عقوبات على النفط الروسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق يوم الجمعة على الحزمة رقم 18 للعقوبات على روسيا، والتي أدت لخفض سقف سعر الخام الروسي.