استقرار النفط مع ترقب تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الهند

استقرت أسعار النفط الأربعاء بعد انخفاضها في الجلسة السابقة، إذ تترقب الأسواق تأثير فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على الهند ردا على مشترياتها من الإمدادات الروسية.

ومن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة تبلغ 25 بالمئة على الصادرات الهندية اليوم الأربعاء في تمام الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش، ليصل إجمالي الرسوم إلى 50 بالمئة، وهي من بين أعلى الرسوم التي فرضتها واشنطن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رفع الرسوم يعود إلى شراء الهند للنفط الروسي، والذي زاد في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا. ودفعت العقوبات الغربية روسيا إلى تخفيض أسعار شحناتها.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين لتصل إلى 67.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:33 بتوقيت غرينتش، بينما استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 63.25 دولار.

وانخفض كلا العقدين بأكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء 26\8\2025 بعد أن بدآ الأسبوع عند أعلى مستوى في أسبوعين.

وقال دانييل هاينز، كبير محللي السلع الأولية لدى (إيه.إن.زد) في مذكرة اليوم الأربعاء “لا يزال المستثمرون قلقين، إذ تترقب السوق الرسوم الجمركية الإضافية على الهند ردا على مشترياتها من النفط الخام الروسي”.

وخفضت شركات التكرير الهندية مشترياتها من النفط الخام الروسي في البداية عقب إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية، وبعد تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي على مصفاة نايارا إنرجي الهندية المدعومة من روسيا.

وقالت مصادر في شركتي “إنديان أويل” و”بهارات بتروليوم” الأسبوع الماضي إن شركتي التكرير المملوكتين للدولة استأنفتا شراء الإمدادات الروسية لشهري سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول.

وأعلنت “إنديان أويل”، أكبر شركة تكرير في البلاد، أنها ستواصل شراء النفط الروسي بحسب المعطيات الاقتصادية.