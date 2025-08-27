استقرار النفط وسط تركيز على تطورات حرب أوكرانيا والرسوم الجمركية على الهند

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد انخفاضها في الجلسة السابقة، إذ يترقب المستثمرون التطورات الجديدة في الحرب الأوكرانية ويقيّمون تقريرا من القطاع أظهر انخفاضا في المخزونات الأمريكية بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الأمريكية على الهند.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أمس الثلاثاء إنه سيلتقي بممثلين أوكرانيين في نيويورك هذا الأسبوع، مضيفا أن واشنطن تجري أيضا محادثات مع روسيا في إطار مساعيها لإنهاء الحرب.

وحصل النفط على بعض الدعم من تقرير الإمدادات الأسبوعي الصادر عن معهد البترول الأمريكي، والذي قالت مصادر في السوق إنه أظهر انخفاضا في مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات في الساعة 1430 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 67.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 1045 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 63.11 دولار.

وانخفضت عقود الخامين أكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء.

ومن بين العوامل الأخرى التي ركزت عليها الأسواق أيضا مضاعفة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من الهند لتصل إلى 50 بالمئة، والتي دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، وذلك بسبب شراء الهند للنفط الروسي.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس إنه على الرغم من عدم وجود أي مؤشر على تعطل الإمدادات حتى الآن، فإن عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستهدف تدفقات النفط يردع بعض المتداولين عن اتخاذ قرارات جديدة.

وأضاف “حالة عدم اليقين من وجهة نظري تُبقي بعض المستثمرين على الهامش إلى حين ظهور المزيد من الوضوح بشأن الخطوات التالية للرئيس الأمريكي ترامب”.

وتابع “كان تقرير معهد البترول الأمريكي داعما”.

وفي تطورات أخرى جديدة، شنت طائرات مسيرة أوكرانية هجمات على مصافي نفط روسية مما أجبرها على تصدير النفط الخام الذي لم تعد قادرة على معالجته.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة أمس الثلاثاء إن روسيا عدلت خطتها لتصدير النفط الخام من الموانئ الغربية بزيادة قدرها 200 ألف برميل يوميا في أغسطس آب وذلك عقب هجمات الأسبوع الماضي.