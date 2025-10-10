استقرار معنويات المستهلكين الأمريكيين في أكتوبر رغم استمرار مخاوف سوق العمل

استقرت ثقة المستهلكين الأمريكيين في أكتوبر تشرين الأول بعد تجاهل الأسر الإغلاق الجزئي للحكومة على ما يبدو، على الرغم من استمرار المخاوف المحيطة بسوق العمل والتضخم.

وأظهرت استطلاعات رأي للمستهلكين أجرتها جامعة ميشيجان اليوم الجمعة أن مؤشر ثقة المستهلكين لم يشهد تغيرا يذكر عند 55.0 خلال الشهر الجاري، مقارنة بقراءته النهائية البالغة 55.1 في سبتمبر أيلول.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المؤشر إلى 54.2.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات رأي المستهلكين، في بيان “بشكل عام، لا تشهد توقعات المستهلكين للاقتصاد تغييرات تذكر عن الشهر الماضي. ولا تزال القضايا المالية، مثل ارتفاع الأسعار وتراجع فرص العمل، على رأس اهتمامات المستهلكين”.

وأضافت “وفي الوقت الراهن، لا يتوقع المستهلكون تحسنا ملموسا في هذه العوامل. وفي الوقت ذاته، تكشف المقابلات عن أدلة قليلة على أن الإغلاق المستمر للحكومة الاتحادية أثر على آراء المستهلكين للاقتصاد حتى الآن”.

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي دخل الآن أسبوعه الثاني، في عرقلة خدمات عامة وتأخير رحلات جوية وفصل مؤقت لمئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين، مع تأثر المتعاقدين أيضا، إذ جرى تسريح الآلاف منهم.

وتراجع مؤشر توقعات المستهلكين للتضخم خلال العام المقبل، الذي أجراه المسح، 4.6 بالمئة خلال الشهر الجاري مقارنة مع 4.7 بالمئة في سبتمبر أيلول وهو لا يزال مرتفعا. وظلت توقعات المستهلكين للتضخم خلال السنوات الخمس المقبلة ثابتة عند 3.7 بالمئة.