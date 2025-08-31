الأحد 8 ربيع الأول 1447 ﻫ - 31 أغسطس 2025 |
استمراراً لشكوكه في تزوير 2020.. ترامب يعلن عن إجراءات صارمة لتأمين العملية الانتخابية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس السبت، إنه سيصدر أمراً تنفيذياً يلزم كل ناخب بإبراز بطاقة هويته عند التصويت.

وقال ترامب على منصة “تروث سوشال”: “يجب أن تكون بطاقة هوية الناخب جزءاً من كل عملية تصويت. لا استثناءات! سأصدر أمراً تنفيذياً لتحقيق ذلك!!!”.

وأضاف: “لن يُسمح أيضا بالتصويت عبر البريد، باستثناء ذوي الأمراض الشديدة والعسكريين الموجودين بعيداً”.

وكثيراً ما عبر ترامب عن شكوكه في نزاهة النظام الانتخابي الأميركي، ولا يزال يروج لادعاءات بأن خسارته أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات عام 2020 نتجت عن تزوير واسع النطاق. وردد ترامب وحلفاؤه الجمهوريون مزاعم بشأن تصويت أعداد كبيرة من غير المواطنين، وهو أمر غير قانوني ونادر الحدوث.

ودعا ترامب على مدى سنوات إلى إنهاء استخدام آلات التصويت الإلكتروني، مطالباً بالاعتماد على بطاقات الاقتراع الورقية والفرز اليدوي. ويؤكد مسؤولو الانتخابات أن هذا النهج يستغرق وقتاً أطول ويكلف أكثر، فضلاً عن أنه أقل دقة بكثير مقارنة بالفرز الآلي.

    المصدر :
  • العربية

