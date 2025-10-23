استمرار الهجمات بطائرات مسيرة على الخرطوم ومطارها

لليوم الثالث على التوالي، استهدفت طائرات مسيّرة العاصمة السودانية الخرطوم ومطارها اليوم الخميس، وفق شهود عيان.

وقال أحد الشهود في جنوب أم درمان مقابل نهر النيل إنّه سمع مرور مسيّرتين عند الساعة الرابعة صباحًا، تلتها أصوات مضادات جوية تجاه مواقع سلاح المهندسين والسلاح الطبي. وأضاف شاهد آخر أن المسيّرات اتجهت نحو مطار الخرطوم الرئيسي.

وكان إعادة فتح المطار، الذي ظل مغلقًا لأكثر من عامين ونصف العام بسبب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قد تأجلت إثر الهجمات التي وقعت الثلاثاء والأربعاء. وتعرض المطار لأضرار جسيمة منذ بداية الصراع، بينما تعمل الحكومة العسكرية الحالية على ترميمه وإعادة تشغيله لإظهار عودة الحياة الطبيعية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش.