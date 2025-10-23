الخميس 1 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 23 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استمرار الهجمات بطائرات مسيرة على الخرطوم ومطارها

منذ 19 دقيقة
مطار الخرطوم الدولي في السودان

مطار الخرطوم الدولي في السودان

A A A
طباعة المقال

لليوم الثالث على التوالي، استهدفت طائرات مسيّرة العاصمة السودانية الخرطوم ومطارها اليوم الخميس، وفق شهود عيان.

وقال أحد الشهود في جنوب أم درمان مقابل نهر النيل إنّه سمع مرور مسيّرتين عند الساعة الرابعة صباحًا، تلتها أصوات مضادات جوية تجاه مواقع سلاح المهندسين والسلاح الطبي. وأضاف شاهد آخر أن المسيّرات اتجهت نحو مطار الخرطوم الرئيسي.

وكان إعادة فتح المطار، الذي ظل مغلقًا لأكثر من عامين ونصف العام بسبب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قد تأجلت إثر الهجمات التي وقعت الثلاثاء والأربعاء. وتعرض المطار لأضرار جسيمة منذ بداية الصراع، بينما تعمل الحكومة العسكرية الحالية على ترميمه وإعادة تشغيله لإظهار عودة الحياة الطبيعية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش.

    المزيد من أخبار العالم

    نائب رئيس الولايات المتحدة جيه دي فانس يصل إلى مطار بن غوريون في اللد، إسرائيل، 21 أكتوبر 2025. رويترز
    مسؤولون أميركيون يزورون تل أبيب لتعزيز وقف إطلاق النار ومراقبة نتنياهو
    لاعب الجمباز الإسرائيلي أرتيم دولجوبيات خلال أولمبياد باريس الصيفي-رويترز
    إندونيسيا تصر على حظر لاعبي الجمباز الإسرائيليين وسط انتقادات دولية
    النفط
    أسعار النفط ترتفع بعد فرض عقوبات أمريكية على أكبر شركتين روسيتين

    الأكثر قراءة

    المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك
    على وقع "زلزال باراك".. رسائل عربية تحذيرية حاسمة تصل إلى بيروت
    جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
    فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!
    المحروقات
    تراجع جديد في أسعار المحروقات..