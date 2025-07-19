السبت 24 محرم 1447 ﻫ - 19 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استمرار هطول أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية لليوم الرابع وتزايد الأضرار

منذ 16 دقيقة
رجال الإطفاء يشاركون في عملية إنقاذ في منطقة غمرتها المياه بسبب الأمطار الغزيرة في دايجو، كوريا الجنوبية، 17 يوليو 2025. رويترز

رجال الإطفاء يشاركون في عملية إنقاذ في منطقة غمرتها المياه بسبب الأمطار الغزيرة في دايجو، كوريا الجنوبية، 17 يوليو 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

قالت السلطات إن أمطارا غزيرة هطلت على كوريا الجنوبية لليوم الرابع على التوالي اليوم السبت، ما حال دون عودة نحو ثلاثة آلاف شخص إلى منازلهم، فيما تُركت الماشية عالقة حتى أعناقها في المياه الآخذة في الارتفاع مع وصول حصيلة القتلى إلى أربعة وفقدان شخصين.

ودعا مسؤولو الأرصاد الجوية إلى توخي أقصى درجات الحذر من مخاطر الانهيارات الأرضية والفيضانات متوقعين استمرار هطول الأمطار حتى يوم الاثنين في بعض المناطق مع إصدار تحذيرات في معظم أنحاء البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه حتى الساعة السادسة صباح اليوم السبت لا يزال 2816 شخصا خارج منازلهم من إجمالي أكثر من سبعة آلاف شخص تم إجلاؤهم خلال الأيام الماضية التي شهدت هطولا كثيفا للأمطار أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وفقدان اثنين.

وذكرت الوزارة أن أكثر من 641 مبنى و388 طريقا و59 مزرعة تضررت جراء مياه الأمطار.

ومن المتوقع أيضا هطول أمطار في كوريا الشمالية المجاورة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

نيران مشتعلة في موقع غارة روسية بطائرة مسيرة في أوديسا، أوكرانيا، 11 يوليو/تموز 2025. رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مقتل شخص إثر هجوم روسي بمسيرات على أوديسا الأوكرانية
فلسطينيون يتفقدون موقع الغارات الإسرائيلية على مبانٍ في سوق البلدة القديمة في مدينة غزة، في 9 يوليو/تموز 2025. رويترز
غزة تحت القصف
ما هي نسبة الإسرائيليين الذين يؤيدون إنهاء الحرب في غزة وإجراء صفقة تبادل أسرى كاملة؟
مدينة السويداء السورية
مجلس الإفتاء السوري يصدر فتوى بخصوص أحداث السويداء

الأكثر قراءة

عناصر تابعين لحزب الله
تعميم حازم من الحزب إلى مقاتليه!
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية ترتفع بعد تراجع دام 4 أيام بدعم من نتائج ايه.بي.بي
أحد المواقع المتضررة في دمشق بعد الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة السورية. رويترز
ما الدور الذي لعبته تركيا من أجل وقف إطلاق النار في سوريا؟