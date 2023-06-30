استنفار عسكري.. زيلينسكي يأمر بتحركات لتعزيز القطاع العسكري شمال أوكرانيا

أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كبار قادته العسكريين (الجمعة 30-6-2023) بتعزيز القطاع العسكري شمال البلاد عقب وصول يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة إلى روسيا البيضاء.

وقال إن اجتماعا للحكومة والقادة العسكريين تلقى أيضا تقريرا من المخابرات وقوات الأمن الأوكرانية حول الموقف في روسيا البيضاء التي تتاخم الحدود الشمالية لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي عبر تطبيق تيليغرام للتراسل “القرار…هو أن ينفذ القائد العام للقوات المسلحة (فاليري) زالوجني وقائد ‘الشمال‘ (سيرهي) نايف مجموعة من التدابير لتعزيز هذا الاتجاه”.

ولم يأت زيلينسكي على ذكر بريعوجين في المنشور الموجز على تيليغرام.

وسافر بريغوجين جوا من روسيا إلى المنفى في روسيا البيضاء يوم الثلاثاء بموجب اتفاق توسط فيه ألكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء أنهى تمردا قام به مقاتلو فاجنر في روسيا يوم السبت.

وأفادت وسائل الإعلام بأن فاغنر ربما تؤسس قاعدة جديدة في منشأة عسكرية خالية بالقرب من بلدة أسيبوفيتشي التي تبعد نحو 90 كيلومترا عن مينسك عاصمة روسيا البيضاء.

وقال زيلينسكي إن الاجتماع ناقش أيضا الموقف في مناطق أخرى على جبهات القتال وإمدادات الذخيرة والقذائف وتقدم القوات الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية المحتلة.

وبعد طرد الروس من المناطق الشمالية في العام الماضي، نفذت أوكرانيا تدابير لتعزيز دفاعاتها على الحدود مع روسيا البيضاء الحليفة المقربة من روسيا.