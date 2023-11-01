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اسرائيل ومصر اتفقتا على قائمة الأشخاص الذين سيغادرون غزة

منذ 13 دقيقة
معبر رفح

معبر رفح

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قال مسؤول غربي الأربعاء إنه تم الاتفاق بين إسرائيل ومصر على قائمة بأسماء الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر أجنبية والذين يمكنهم مغادرة غزة عبر معبر رفح مع إبلاغ السفارات المعنية مسبقا.

هذا وأظهرت لقطات مصورة من المكان توجه العشرات إلى الجانب المصري، فضلا عن خروج عدد من سيارات الإسعاف أيضا.

أتى ذلك، بعدما كشفت هيئة المعابر في غزة السماح لنحو 500 أجنبي بمغادرة القطاع المحاصر، وفق ما أظهرت قوائم بالأسماء نشرتها على حسابها الرسمي في فيسبوك.

وشملت اللوائح أسماء مواطنين من أستراليا والنمسا وبلغاريا وإندونيسيا والأردن وفنلندا وجمهورية التشيك واليابان.

بالإضافة إلى ذلك، سيسمح لموظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدد من المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع بمغادرة غزة. إلا أن الهيئة لم تحدد بالضبط المنظمات غير الحكومية المعنية.

لكنها دعت كل من ورد اسمه في القوائم إلى التواجد في الصالة الخارجية للمعبر في الساعة الـ07:00 (08:00 بتوقيت موسكو) لتسهيل سفرهم.

    المصدر :
  • رويترز

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