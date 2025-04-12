السبت 14 شوال 1446 ﻫ - 12 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اشتباكات درعا والتسوية مع أحمد عودة.. تفاصيل المواجهات الأخيرة

منذ 44 دقيقة
عناصر من جهاز الأمن العام في سوريا

عناصر من جهاز الأمن العام في سوريا

A A A
طباعة المقال

بعد أن فرضت قوات الأمن العام في سوريا، يوم الخميس، حظر تجول في عدة أحياء بمدينة بصرى الشام في ريف درعا الشرقي، إثر اشتباكات عنيفة مع قوات اللواء الثامن بقيادة أحمد عودة، طرأت تطورات جديدة على المشهد.

مقتل قيادي
فقد توفي القيادي المحلي، والمنتسب حديثاً إلى وزارة الدفاع السورية، بلال الدروبي إثر إصابته أثناء محاولة اعتقاله من قبل اللواء الثامن، والذي اندلعت بسببه الاشتباكات.

وأفادت مصادر “العربية/الحدث”، بأن الحكاية بدأت حينما حاولت قوّة من اللواء الثامن قبل يومين، اعتقال الدروبي من سيارته أمام زوجته وأطفاله.

وأثناء الاعتقال أصيب الرجل إثر استهدافه بالرصاص المباشر.

كما أدت إصابة الدروبي إلى توتر كبير في درعا، تدخّلت إثرها قوات الأمن العام وحاصرت بصرى الشام التي سيطرت عليها قوات اللواء الثامن.

إلى أن قام وجاء حوران بالتدخل بمفاوضات أسفرت عن حل قضى بنزع فتيل التوتر، يقضي بتسليم المطلوبين في قضية اغتيال الدروبي.

إسرائيل تراقب
يشار إلى أن الدروبي قيادي في الفصائل المحلية قبل اتفاقية التسوية في منتصف العام 2018، وانضم أخيراً لوزارة الدفاع السورية.

إلى ذلك، قال سكان في مناطق ريف درعا الجنوبي إن هذه التطورات تزامنت مع أصوات طائرات استطلاع وطائرات حربية إسرائيلية تحلق في سماء مناطق ريف درعا.

أما أحمد عودة، فيعرف بأنه رجل روسيا في الجنوب ورافض التسوية مع الرئيس السوري أحمد الشرع، إذ إنه قاتل داعش والنظام السوري حينما كان في صفوف الجيش الحر، ثم استلم عام 2018 ملف التسويات مع الروس وتشكّل اللواء الثامن.

كما أن قواته كانت أول من دخل العاصمة السورية دمشق عقب سقوط النظام العام الماضي، وتمركزت قرب بعض المرافق الحيوية بالعاصمة إلى أن انسحبت بعيد ذلك بساعات.

ومع إعلان السلطات الجديدة حلّ كل الفصائل، لم يظهر العودة أي تجاوب، خصوصا أن اللواء الثامن يسيطر على مناطق من ريف درعا الشرقية، بل تمسك بمواقفه قبل أي خطوة للاندماج.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

أميركا والمكسيك
بعد 81 عاماً.. وثيقة قديمة تفجّر خلافاً دبلوماسياً بين أميركا والمكسيك
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
إيران تنفي تقرير "نيويورك تايمز" بشأن موقف خامنئي من التفاوض مع واشنطن
جيش الاحتلال الاسرائيلي في غزة - رويترز
غزة تحت القصف
إسرائيل تعلن السيطرة على محور موراغ وتطويق رفح

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام
إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء!
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز
"فن إدارة الصفقات".. ما سبب تراجع ترامب عن رسومه الجمركية؟
لافتة على طريق المطار تحمل شعار "عهد جديد للبنان"
صورة.. إحراق لافتة "عهد جديد للبنان" على طريق المطار!