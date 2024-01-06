اشتباكات ضارية مع جيش الاحتلال في خانيوس

فيما لاتزال الحرب مستمرة على قطاع غزة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية ضربات جديدة على القطاع في حين ارتفع عدد الشهداء في قصف على منزل في المنطقة الوسطى إلى 25.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد ما لا يقل عن 22 شخصا اليوم السبت 6\1\2024 في قصف إسرائيلي على شرق خان يونس، وأربعة على الأقل في قصف لمنزل في منطقة الحكر بدير البلح في قطاع غزة.

في الأثناء، أفادت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود إسرائيليين في محور التقدم بمنطقة معن شرق خان يونس بقطاع غزة.

وذكرت السرايا بحسابها على تليغرام، أن مقاتليها يشتبكون مع الجنود الإسرائيليين بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

إلى ذلك أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس بأن ضربات إسرائيلية استهدفت فجر السبت 6\1\2024 مدينة رفح في الطرف الجنوبي من قطاع غزة، حيث لجأ مئات آلاف الفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة محاولين الفرار من الاشتباكات.

وتعهدت إسرائيل “القضاء” على حماس بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأدى الهجوم إلى مقتل نحو 1140 شخصا غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية. كذلك، اقتيد نحو 250 شخصا واحتُجزوا أسرى، ولا يزال 132 منهم داخل القطاع.

في المقابل أدى القصف الإسرائيلي على القطاع، مترافقا مع هجوم بري اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر، إلى استشهاد 22600 شخص غالبيتهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.