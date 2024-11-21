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اعتقال حارس أمن في السفارة الأمريكية في أوسلو بتهمة التجسس

منذ 3 ساعات
الشرطة النرويجية

الشرطة النرويجية

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قال مسؤول في الشرطة النرويجية اليوم الخميس: “إن فرد أمن يعمل في السفارة الأمريكية في النرويج اعتقل للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح روسيا وإيران”.

وقالت الشرطة إن الرجل، وهو مواطن نرويجي في العشرينيات من عمره، اعتقل في منزله أمس الأربعاء. وقضت محكمة اليوم الخميس بإمكانية احتجازه لمدة أربعة أسابيع بشكل مبدئي، مع احتجازه انفراديا في الأسبوع الأول، بينما تجري الشرطة تحقيقاتها.

وقال توماس بلوم، محامي جهاز شرطة الأمن، لصحفيين “المتهم كان موظفا وحارس أمن في السفارة الأمريكية في أوسلو”.

وأضاف بلوم أن الرجل كان متعاونا ويتحدث مع الضباط، وذكر أنه تمت مصادرة كمية “كبيرة” من المواد الرقمية.

وقال محامي الرجل، جون كريستيان إلدن، إن موكله كان على اتصال بضباط مخابرات روس وإيرانيين.

وقال إلدن لرويترز “لقد أوضح مبررات اتصالاته مع عملاء مخابرات من روسيا وإيران لكن من غير الواضح ما إذا كان لديه معلومات سرية قد تعني أن قوانين مكافحة التجسس يمكن أن تستخدم ضده”.

وأضاف “التحقيقات الإضافية ستظهر ما إذا كان مذنبا بارتكاب جريمة أم لا”.

    المصدر :
  • رويترز

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