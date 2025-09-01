اعتقال رجل بعد اقتحام سيارة بوابة القنصلية الروسية في سيدني

قالت الشرطة الأسترالية ووسائل إعلام محلية إنه تم اعتقال رجل اليوم الاثنين بعد أن اصطدمت سيارة بالقنصلية الروسية في سيدني.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها قناتا سكاي نيوز وناين التابعتين للتلفزيون الأسترالي سيارة مهشمة النافذة متروكة بجوار سارية علم روسي، قالت وسائل إعلام محلية إنها كانت في مقر القنصلية الروسية في ضاحية وولاهرا في سيدني.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان إن أفراد الأمن استجابوا عند الساعة (22:00 بتوقيت غرينتش) لبلاغات عن سيارة غير مصرح بها متوقفة في ممر عنوان في شارع فولرتون يتوافق مع موقع القنصلية الروسية.

وأضافت الشرطة أن أفراد الأمن حاولوا التحدث إلى السائق قبل أن يقود سيارته باتجاه بوابات المبنى.

وأشار البيان إلى أنه تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 39 عاما، في حين أصيب شرطي يبلغ من العمر 24 عاما بجروح في يده.

وقال أحد الجيران الذي شهد الحادث إنه شاهد السيارة وهي تقتحم البوابات بعد أن طُلب من السائق الخروج من السيارة.

وامتنع شخص رد على الهاتف في القنصلية عن التعقيب على الحادث.

وقال شاهد من رويترز إن شاحنة مسطحة نقلت في وقت لاحق سيارة دفع رباعي بيضاء من أرض القنصلية.

وقال أشخاص خلف طوق أمني فرضته الشرطة إن القنصلية أغلقت لفترة وجيزة قبل إعادة فتحها. وكان لديهم مواعيد للحصول على تأشيرات اليوم الاثنين.