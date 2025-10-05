اعتقال 8 وإصابة 20 شرطيا في اشتباكات خلال مسيرة داعمة للفلسطينيين في إسبانيا

علم إسباني يرفرف بينما يرفع المتظاهرون أعلاماً فلسطينية خلال مظاهرة لدعم الفلسطينيين وإدانة اعتراض القوات الإسرائيلية لسفن أسطول صمود العالمي، التي كانت تهدف إلى الوصول إلى غزة وكسر الحصار البحري الإسرائيلي، في ساحة سيبيليس في مدريد، إسبانيا، 4 أكتوبر 2025. رويترز

قالت الشرطة الإسبانية اليوم الأحد إنها اعتقلت ثمانية أشخاص وإن 20 شرطيا أصيبوا في اشتباكات مع متظاهرين داعمين للفلسطينيين في برشلونة.

وأضافت الشرطة أن المتظاهرين أتلفوا متاجر قالوا إن لها صلات بإسرائيل خلال مسيرة كانت سلمية بالأساس شارك فيها 70 ألف متظاهر أمس السبت.

وشارك عشرات الآلاف في احتجاجات في مدريد وعشرات المدن الإسبانية الأخرى بالإضافة إلى مظاهرات في روما ولشبونة وسط حالة من الغضب بعد اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود العالمي الذي أبحر من برشلونة في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة.

وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس للتلفزيون الإسباني إن من بين 49 إسبانيا احتجزتهم القوات الإسرائيلية من أسطول المساعدات، سيعود 21 جوا إلى البلاد من تل أبيب اليوم الأحد.

واعترفت إسبانيا بدولة فلسطينية في مايو أيار 2024 وتعد من أشد المنتقدين لأفعال إسرائيل في غزة، وحظرت الشهر الماضي السفن والطائرات التي تنقل أسلحة أو وقود طائرات للاستخدام العسكري إلى إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، خلفت 67 ألفا و74 شهيدا، و169 ألفا و430 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن مجاعة أزهقت أرواح 459 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن السبت إن إسرائيل وافقت على “خط انسحاب أولي عرضناه على حماس”، مرفقا ذلك بخريطة تظهر خط انسحاب بالأصفر داخل قطاع غزة، يبعد عن الحدود مع إسرائيل بمسافة تتراوح بين 1,5 كيلومترا و3,5 كيلومترات. وأضاف “لدى تأكيد حماس موافقتها (على خط الانسحاب هذا)، يسري وقف إطلاق النار فورا، ويبدأ تبادل الرهائن والمعتقلين، وسنوفر الظروف للمرحلة المقبلة من الانسحاب”.

أتى ذلك، بعدما ردت الحركة الفلسطينية على مقترح ترامب يوم الجمعة الماضي بإعلان “موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين”، مؤكدة “استعدادها للدخول فوراً” في مفاوضات لبحث تفاصيل ذلك.

وفيما أفادت حماس بموافقتها على الإفراج عن كل الرهائن وتسليم إدارة غزة لهيئة من “المستقلين”، إلا أنها شددت على وجوب التفاوض بشأن نقاط أخرى مرتبطة بـ”مستقبل القطاع”.