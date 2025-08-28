اقتحامات واعتقالات نفذها الجيش الإسرائيلي بالخليل وبيت لحم بالضفة.. إليكم التفاصيل

اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، 6 مدارس في مدينة الخليل، واحتجزت عددا من المعلمين بحسب بيان لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، كما اعتقلت صحفيا في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

واقتحم الاحتلال المدارس الست في حارة الشيخ والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل وفتشها، واستولى على صور وكتب مدرسية، إضافة إلى احتجاز المعلمين خلال عملية الاقتحام والمداهمة.

وأدانت وزارة التربية والتعليم، اقتحام قوات الاحتلال لهذه المدارس، واحتجازها عددا من المعلمين والاعتداء عليهم، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل “انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والإنسانية، لا سيما اتفاقيات حماية التعليم، وتُعد استمرارا لسياسة الاحتلال الممنهجة لاستهداف المؤسسات التعليمية، وبث الرعب في نفوس الطلبة والطواقم التدريسية”.

وطالبت الوزارة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، الدولية والمحلية، بضرورة “التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان الحماية للمدارس والطلبة والمعلمين، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق التعليم الفلسطيني”.

55 صحفيا معتقلا

بدوره أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي اعتقل الصحفي أسيد عمارنة من مدينة بيت لحم، ما يرفع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 55.

وأضاف في بيان أن سلطات الاحتلال “تواصل التصعيد من استهداف الصحفيين عبر عمليات اعتقالهم، حيث ارتفع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 55 صحفيا، من بينهم 50 صحفيا اعتقلوا منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، منهم صحفية”.

وتابع: منذ بدء حرب الإبادة في غزة، “صعّدت إسرائيل من سياسة اعتقال الصحفيين واستهدافهم بشكل غير مسبوق، إذ بلغ عدد الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز منذ اندلاع الإبادة 197 صحفيا أفرج عن قسم منهم فيما بعد”.

ولفت نادي الأسير إلى أن غالبية الصحفيين الذين يتم اعتقالهم تُوجه لهم تهم تتعلق بما يسميه الاحتلال التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، فيما يُحتجز آخرون إداريا بذريعة وجود ملف سري.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، فقتلوا ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.