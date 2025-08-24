اقتحام واختطاف.. قوات الدعم السريع تتهم بجرائم جديدة ضد نازحي دارفور

أكدت لجنة شعبية سودانية، اليوم الأحد، أن “قوات الدعم السريع” اقتحمت مخيم أبو شوك للنازحين بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد، واختطفت 8 نساء بينهن طفلتان.

وأفادت “غرفة طوارئ مخيم أبو شوك”، في بيان، بأن “قوات الدعم السريع” اقتحمت المخيم السبت، و”اقتادت 8 نساء إلى جهة غير معلومة، من بينهن طفلتان”.

وأضاف البيان: “بلغت نسبة المفقودين من داخل المخيم (جراء اقتحامات الدعم السريع المتكررة) أكثر من عشرين شخصا، وأسماؤهم موثقة لدينا”.

ولم يصدر أي تعليق من قوات الدعم السريع حتى الساعة 8:55 (ن.غ).

والثلاثاء، أعربت الأمم المتحدة، عن صدمتها إزاء التقارير التي أفادت بوقوع هجوم واسع النطاق لـ”قوات الدعم السريع” على مدينة الفاشر المحاصرة، بما في ذلك مخيم أبو شوك للنازحين.

وفي اليوم ذاته، أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 500 شخصا من مخيم أبو شوك إلى مواقع أخرى داخل مدينة الفاشر، مع استمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار الأمني.

ودأبت اللجان الشعبية والسلطات المحلية في الفاشر على اتهام “قوات الدعم السريع” بالمسؤولية عن القصف المدفعي والهجمات المتكررة على المدينة، التي تفرض عليها حصارا منذ 10 مايو/ أيار 2024، رغم التحذيرات الدولية من خطورة المعارك في الفاشر باعتبارها مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.