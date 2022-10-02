الآلاف في كندا يتضامنون مع انتفاضة إيران

تظاهرات في كندا دعمًا للاحتجاجات في إيران

تجمّع عشرات الآلاف في مونتريال ومدن كندية أخرى تضامناً مع الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة الشابة “مهسا أميني”، بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق الإيرانية.

وشارك عشرات الآلاف في مسيرات التضامن في مدن كندية عدة، بينها فانكوفر وتورنتو والعاصمة أوتاوا.

في تورنتو، عرضت قناة “سي بي سي” العامة لقطات لمتظاهرين يرتدون قمصانًا كتب عليها “العدالة لمهسا أميني” ملوّحين بأعلام إيران.

أمّا في مونتريال، فقد أقدم عدد كبير من النساء على قص شعرهن. ورفع حشد من أكثر من 10 آلاف شخص لافتات كتب عليها “العدالة” و”لا للجمهورية الإسلامية”.

في السياق، قالت مغتربة تبلغ 30 عاماً لم تذكر سوى اسمها، سين، لوكالة “فرانس برس”، بعدما قصّت شعرها: “هذا من أجل النساء الإيرانيات اللواتي يناضلن من أجل حريتهن، من أجل حياتهن في إيران”.

ودعا كثير من الأشخاص الذين انضموا للحشد، إلى تغيير النظام في طهران وإلى تشديد للعقوبات على إيران من جانب كندا.

كما اتخذت أوتاوا بالفعل عقوبات بشأن برنامج إيران النووي، وأعلن رئيس الوزراء “جاستن ترودو” الإثنين حزمة جديدة من العقوبات ضد عشرات المسؤولين الإيرانيين.

هذا وانطلقت مسيرات السبت في مدن عدة حول العالم تضامناً مع حركة الاحتجاج في إيران التي أشعلتها وفاة أميني.

واندلعت الاحتجاجات التي أدّى قمعها إلى مقتل 83 شخصاً على الأقل، إثر الإعلان في 16 أيلول عن وفاة أميني، وهي كردية إيرانية تبلغ 22 عاماً توفيت بعد ثلاثة أيام من اعتقالها لانتهاكها قواعد اللباس المشدّدة في إيران.