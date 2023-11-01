تضم أكبر جالية يهودية.. الأرجنتين متضامنة مع غزة

أدانت الأرجنتين التي تضم أكبر جالية يهودية في أمريكا اللاتينية اليوم الأربعاء الهجوم الإسرائيلي على مخيم لاجئين مكتظ بالسكان في قطاع غزة أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية في بيان “لا شيء يسوغ انتهاك القانون الإنساني الدولي”، ودعت أيضا في البيان إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين يحتجزهم مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ويأتي هذا البيان بعد يوم من قطع بوليفيا المجاورة في أمريكا الجنوبية العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب هجماتها على قطاع غزة كما استدعت كولومبيا وتشيلي سفيريهما لدى إسرائيل.